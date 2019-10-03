К Международному дню детского церебрального паралича (2 октября) в России создали особый шрифт — «Доброшрифт». Основой для него стали буквы, которые рисовали дети с этим заболеванием, сообщило РИА Новости.

В акции уже приняли участие «Яндекс», футбольный клуб «Зенит», издания Esquire, Sports.ru и многие другие компании.

Проект запустили благотворительный фонд «Подарок ангелу» и рекламное агентство Smetana. По словам создателей, главная задача проекта — рассказать широкой аудитории о том, как сложно детям с ДЦП написать даже одну букву.

На сайте можно прочитать истории всех 33 детей, участвовавших в работе над шрифтом. Кроме того, можно скачать сам шрифт и стикеры для мессенджеров с «Доброшрифтом», а также приобрести продукцию с ним.