С июня текущего года в Джизакской области реализовывается масштабный проект по созданию современного агропромышленного кластера мясо-молочного направления. Это позволит наполнить внутренний рынок качественной мясо-молочной продукцией и мясопродуктами, нарастить экспортный потенциал агропромышленного сектора Узбекистана, а также достигнуть стратегических целей республики, таких как:

обеспечение прироста сельского населения, повышение уровня и качества жизни;

рациональное использование природных ресурсов;

обеспечение синергии для развития предпринимательской инициативы, развитие фермерских хозяйств.





Современное интегрированное производство полного цикла Jizzax Organic объединяет в себе лучший опыт передовых технологий с актуальной базой научных знаний. Основа качественной продукции — правильно выбранные породы животных, которые высоко ценятся во всем мире: мясная порода бычков — Абердин-Ангус, и молочные породы — голштинская, джерсейская; а также откорм зерном, выращенным на собственных полях, переработка на новейшем автоматизированном предприятии и контроль качества на всех этапах производства.

Для организации непрерывной агропромышленной цепочки компании Jizzax Organic хокимиятом Джизакской области выделено 11 тысяч гектаров земли. С принятием постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 июня 2019 года «О мерах по созданию агропромышленного кластера мясо-молочного направления в Джизакской области» здесь активными темпами стартовали строительные работы.





Jizzax Organic заботится о водных запасах — ценнейшем ресурсе Узбекистана. Компания рационально и бережно использует воду: созданы собственные скважины артезианской воды, сеть трубопроводов и емкости для накопления воды, налажено сотрудничество с мировыми лидерами в разработке поливальных машин и систем орошения — Bauer и Valley. Также здесь установлены датчики насыщения почвы водой до необходимого растениям уровня, а также капельное орошение, когда вода поступает непосредственно к корням растений. Все это создает «умную» систему, где исключена потеря воды, испарение и нерациональное использование недр земли.

На базе кластера заработает селекционно-генетический центр для организации качественного разведения нетелей. Здесь также будет запущена мясная ферма, где будут выращиваться бычки для получения высококачественного мраморного мяса, которое будет доступно каждому жителю республики. Пока мраморное мясо в республике Узбекистан встречается только в меню премиальных ресторанов.

Строительство проекта доверено компании Enter Engineering Ltd. Основная часть оборудования — от ведущих мировых производителей, таких как Claas, Amazonen-Werke, Lemken. Используемые машины бережно относятся к земле, экономичны при использовании топлива и не выделяют вредных веществ в атмосферу.





Так в Джизакской области по завершении строительных работ появится современный агропромышленный кластер, действующий по принципу «от поля до прилавка». Такой подход позволит оперативно внедрять лучшие наработки зарубежных лидеров отрасли и обеспечит постоянное высокое качество мясо-молочной продукции и мясопродуктов. Кластер берет на себя все обязательства и контроль качества выполнения процессов — от семян для кормов животных, до логистики и выкладки продукции на полках торговых сетей. А чтобы обеспечивать животных необходимым рационом сухого вещества, энергии, витаминов и минералов, компания строит собственную лабораторию исследования производимых кормов.

Социальная политика компании Jizzax Organic предполагает сотрудничество с местными фермерами. В его рамках кластер обеспечит фермеров племенными быками-производителями, предоставит доступ к знаниям и ресурсам для бизнеса.

Jizzax Organic планирует стать крупнейшим поставщиком высокопродуктивных животных мясных и молочных пород на рынок Узбекистана, что позволит соблюдать самообеспеченность республики и сокращение оттока денег. Будущий экспорт позволит развивать бренд «Сделано в Узбекистане» и обеспечивать стабильный приток валюты.

Вместе с тем организация современного кластера позволит обеспечить занятость 300 человек и установить взаимовыгодное сотрудничество с местными фермерскими хозяйствами, обеспечив свыше трех тысяч человек увеличенной занятостью, соответственно дополнительным заработком.

Более подробную информацию о компании Jizzax Organic можно получить на сайте jizzax.org.

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