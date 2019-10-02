На Кашкадарьинском инвестиционном форуме, прошедшем 27−28 сентября в Шахрисабзе, было подписано 24 документа на общую сумму около 302,6 млн долларов США, сообщили организаторы мероприятия.

По итогам переговоров также были подписаны меморандумы по проектам строительства солнечной электростанции в Чиракчинском районе совместно с NTPC, Индия (сумма инвестиций — 100 млн долларов), производства систем капельного орошения с PooyaPolymer, Иран (2 млн долларов), выпуска соковой продукции с Индийской палатой коммерции (15 млн долларов), производства кирпичей с Metallcertima Machinery & Engineering, Португалии (6 млн долларов), а также производства полиэтиленовых труб с Akansu Group, Турции, и спичек с Mega Engineering Works, Пакистан.





В форуме участвовали представители более 150 компаний из Великобритании, Германии, России, Италии, Турции, Индии и других стран. В Шахрисабзе на главной площади была открыта выставка экспортного, инвестиционного и туристического потенциала районов Кашкадарьинской области.