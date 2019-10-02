Четвертое заседание Узбекско-российского делового совета, состоявшееся во вторник в Ташкенте, имело свой особенный статус и регламент. Бизнесмены и представители властных структур двух стран собрались в Торгово-промышленной палате Узбекистана буквально спустя полчаса после начала визита в страну председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Камертоном заседания стали заявления сторон о незыблемости и поступательности стратегического сотрудничества, новым итогом которого должен стать визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву, запланированный на февраль 2020 года.

«В активной проработке в рамках промышленной кооперации сегодня находятся проекты на 12 млрд долларов», — сообщил на заседании заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана Ганишер Маматкулов. В частности, следующий год должен пройти под знаком новых проектов с участием «Татнефти», КамАЗа и Ростсельмаша. Кроме того, узбекская сторона планирует привлечь в отечественную ювелирную отрасль такие крупные известные российские бренды, как АЛРОСА и «Бронницкий ювелир».

Пока же практическим результатом встречи стал подписанный план мероприятий «для повышения объемов поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию как инструмент ускоренного приема, таможенного оформления и выпуска продукции на территории РФ».

Громоздкость и канцеляризм формулировки документа попытался расшифровать сопредседатель делового совета, председатель ТПП Узбекистана Адхам Икрамов. «Все это дает уверенность, что на всех площадках крупных российских ритейлеров появится проверенная, высококачественная, лабораторно изученная продукция из Узбекистана», — отметил глава палаты.

По его оценке, созданный в конце 2016 года «зеленый коридор» для поставщиков плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ дает возможность увеличить эти поставки. По данным Госкомстата, в 2018 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился более чем на 20%, до 550 млн долларов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, в свою очередь, заявил, что «зеленый коридор» не снимает вопросов в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля, и предостерег узбекских коллег от «сиюминутных иллюзий».

«Поэтому нам надо приложить усилия, чтобы ускорить эти моменты. Сельхозпроизводители [из Узбекистана] должны выполнять все требования», — добавил сенатор. Лисовский привел в пример поставщиков из Турции, которые в течение 10 лет «учились максимально четко выполнять все требования, которые есть у российской стороны».

Участники заседания часто упоминали цифровые технологии — и, видимо, не зря. Российское АО «ГЛОНАСС» и отечественное ООО Smartgeo подписали меморандум о сотрудничестве по развитию навигационно-информационных технологий в Узбекистане

«Сотрудничество между компаниями направлено на реализацию проекта по предотвращению ущерба жизни, прежде всего, в сфере транспорта, за счет использования передовых навигационно-информационных технологий „ГЛОНАСС“», — сказал генеральный директор «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский.

Он добавил, что в случае поддержки властями Узбекистана проект позволит достичь реальных результатов в деле цифровой трансформации экономики республики. Для Узбекистана собственный «ГЛОНАСС» — продукт весьма необходимый, учитывая высокий показатель числа жертв в ДТП (11,5 погибших на 100 тысяч жителей).