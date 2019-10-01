Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию запланирован на февраль 2020 года. Об этом на четвертом заседании Узбекско-российского делового совета во вторник сообщил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Мероприятие проходит в рамках визита в Узбекистан председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

«Уверен, что предстоящий в начале следующего года — планируется февраль — визит Шавката Миромоновича Мирзиёева в Москву станет еще одним шагом в укреплении наших связей», — сказал Садык Сафаев.

Двустороннее сотрудничество между Узбекистаном и Россией всегда имело «особый характер», а за последние три года оно обрело новое качество, отметил первый заместитель главы Сената. По его словам, в Узбекистане очень высоко оценивается тот факт, что руководство России с самого начала однозначно и твердо поддержало обновленную внутреннюю и внешнюю политику, проводимую президентом Шавкатом Мирзиёевым.

«Это стало очень важным фактором большой политической поддержки новому руководству Узбекистана в проведении динамичной политики реформ, обновлении всех сторон жизни и переформатировании наших отношений с ближайшими партнерами, прежде всего с Россией», — отметил Садык Сафаев.

Взаимный товарооборот между двумя странами в январе-сентябре вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 4 млрд долларов. Объем накопленных инвестиций российских компаний в экономику Узбекистана составил более 9 млрд долларов, сообщил сенатор.

Стороны подписали план мероприятий по повышению объемов поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию.