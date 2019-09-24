Саммит ООН по климату открылся накануне в Нью-Йорке. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш начал свое обращение к участникам «с жесткого предупреждения», сообщила пресс-служба организации.

«Если мы прямо сейчас не изменим свой образ жизни, то под угрозой окажется сама наша жизнь… Природа в гневе. И мы сильно заблуждаемся, если думаем, что сможем ее обмануть. Потому что природа нам отомстит», — сказал он.

Антониу Гутерриш созвал саммит по климату, чтобы политики, бизнесмены и гражданское общество взяли на себя конкретные обязательства, которые позволят остановить глобальное потепление. Ожидается, что сегодня государства-участники объявят о конкретных решительных мерах по сдерживанию изменения климата.

Генеральный секретарь напомнил о том, что сегодня по всему миру видны проявления ярости природы. Нынешнее лето, пишет пресс-служба, стало самым жарким за всю историю наблюдений, ледники тают, поднимается уровень моря, океан окисляется и теряет способность поглощать углекислый газ. Засухи, пожары, ураганы и наводнения становятся все более разрушительными.

«Несколько дней назад я был на Багамах, где ураган Дориан два дня безжалостно крушил все, что попадалось ему на пути. Разрушения, которые я там увидел, были не просто ужасны, все это больше походило на апокалипсис. Знайте: то, что мы видим, — это не просто разрушения, это — наше будущее», — подчеркнул генсек ООН.

«Этот саммит — это не саммит разговоров, — заявил он. — Разговоров было уже достаточно. Это — не саммит переговоров, с природой нельзя договориться. Это — саммит действий, — подчеркнул глава ООН».

В числе самых настоятельных мер, которых требует генеральный секретарь ООН, — сокращение эмиссий парниковых газов, прекращение субсидирования энергодобывающей промышленности и переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и введение налога на углероды.

«Разве не абсурдно отдавать триллионы долларов, заработанных налогополательщиками, на добычу ископаемого топлива, которое оборачивается ураганами, распространением тропических болезней и ростом конфликтов? Разве не абсурдно строить новые угольные фабрики, которые окутывают черным дымом наше будущее? Разве не абсурдно поощрять загрязнение воздуха, в результате которого по всему миру гибнут миллионы людей, а горожане в разных странах порой боятся даже выйти из дома?» — спросил он.

«Мы загнали себя в яму, — констатировал генсек ООН. — Для того, чтобы выбраться из нее, нужно для начала перестать ее копать… Да, все стоит денег, но дороже всего нам обойдется бездействие. И самую высокую цену нам придется заплатить за субсидирование умирающего производства ископаемого топлива, за строительство все новых и новых угольных шахт и за отрицание того, что ясно как день».

Участники Парижского соглашения по климату обязались удержать повышение температуры в пределах 2, а желательно — 1,5 градусов Цельсия. Но при нынешних тенденциях, когда эмиссии парниковых газов растут, а их концентрация в атмосфере достигла рекордного уровня, эти цели — невыполнимы.

«Ученые говорят, что при нынешнем положении дел к концу века Земля нагреется на 3 градуса Цельсия, — отметил генсек. — Меня уже не будет в живых, но здесь будут жить мои внучки. И ваши тоже. Я отказываюсь участвовать в разрушении их единственного дома. Я отказываюсь быть молчаливым свидетелем преступления, обрекающего на гибель наше настоящее и лишающего наших внуков права на будущее».

Вместе с генеральным секретарем саммит открыли представители того поколения, которое более явственно ощутит последствия климатического изменения. Среди них — 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая обратилась к мировым лидерам, сидящим в зале:

«Вы возлагаете надежду на нас, на молодежь. Как вы смеете?! Своими пустыми словами вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?!»

Она напомнила, что сокращение эмиссий в течение 10 лет на 50% лишь наполовину приблизит к цели ограничить потепление полутора градусами и запустит цепную реакцию, которую мир не сможет контролировать:

«Нашему поколению придется как-то извлекать из атмосферы половину ваших выбросов [углекислого газа], а технологий для этого практически нет. Нас не устраивает 50%, потому жить с этим придется нам».

«Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя. Но, какое бы отчаяние я ни испытывала, я не могу поверить, что это так. Потому что если вы действительно все понимаете и ничего не делаете, то вы — воплощение зла, и я отказываюсь в это верить», — сказала Грета Тунберг.

Активистка принимала участие и в Молодежном саммите по климату, который прошел в субботу накануне «взрослого» саммита. А в пятницу в более чем 150 странах мира миллионы молодых людей присоединились к инициативе шведки и вышли на улицы, чтобы потребовать от старшего поколения взять на себя ответственность, спасти планету и будущее новых поколений.

«Молодые люди предлагают свои решения, призывают [нас] к ответственности и требуют срочных действий. Они правы: мы не справились со своей обязанностью защитить планету. Это нужно исправить», — призвал генеральный секретарь. Он добавил, что у человечества еще есть возможность первыми добежать до финиша — с помощью новых технологий, меняя собственный образ жизни. Но главное, что для этого нужно, — политическая воля.

Узбекистан на саммите по климату представляет делегация во главе с председателем Экологической партии, заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Борием Алихановым.