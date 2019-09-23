Правительство Узбекистана определило порядок финансирования подготовительных работ к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году, пишет Norma.uz. Участие в саммите примут руководители более 20 государств.

Фонд реконструкции и развития выделил кредит в 25 млн долларов Фонду благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области, созданному в 2018 году. Срок кредита — 5 лет с двухлетним льготным периодом под 2% годовых.

За счет полученных средств планируется улучшить состояние городских дорог и улиц, а также компенсировать убытки физических и юридических лиц в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд для проведения саммита ШОС. Адресный список компенсаций составит хокимият Самаркандский области по согласованию с Кабинетом Министров.