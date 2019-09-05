Национальная сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от команды Палестины в рамках первого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Азии. Матч, прошедший 5 сентября на Международном стадионе Фейсала аль-Хуссейни в Аль-Рам, завершился со счетом 2:0.

Первым счет открыл защитник Одай Даббаг на 60-й минуте. Палестина удвоила преимущество благодаря усилиям полузащитника Ислам Батран, успешно завершивший контратаку на 84-й минуте игры.

В рамках пяти очных встреч Палестина впервые обыграла Узбекистан, который до этого побеждал четыре раза.

Следующими соперниками Узбекистана в группе D станут Йемен (10 октября, стадион «Пахтакор»), Сингапур (15 октября, Национальный стадион) и Саудовская Аравия (14 ноября).

Палестина после победы возглавила группу с 3 очками. Следом идут Сингапур (1) и Йемен (1), сыгравшие вничью со счетом 2:2. Саудовская Аравия (0) проведет первый матч с Йеменом 10 сентября.

Ранее главный тренер национальной команды Эктор Купер заявил, что Узбекистан сможет пробиться на чемпионат мира 2022 года. Аргентинский специалист назвал два главных фактора, необходимых футболистам.

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