Российская «Татнефть» открыла первую автозаправочную станцию (АЗС) в Ташкенте 20 сентября. Она находится на улице Караташ недалеко от перекрестка с улицей Самарканд Дарвоза.

Как отметил министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, выступая на церемонии открытия, это первая в Узбекистане и вторая в мире флагманская заправка компании. Кроме того, впервые на АЗС в Узбекистане начал продаваться высокооктановый бензин АИ-100.

На станции также реализуют бензин АИ-95, АИ-92, АИ-80 и дизельное топливо. Как сообщалось ранее, «Татнефть» завозит бензин производства собственного нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко».





В середине июля российская компания открыла заправку в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Компания намеревалась создать в столичном регионе сеть из 22 станций.

Алишер Султанов напомнил, что Узбекистан сотрудничает с «Татнефтью» и по другим направлениям.

«Мы начинаем с ними геологоразведочные работы на Приташкентском блоке, создаем совместное предприятие по добыче нефти в Ферганской долине, создаем совместное предприятие по производству автомобильных шин, транспортерных лент. Очень широкий спектр работы и очень много работы нам еще предстоит», — заключил министр энергетики.