При Олий Мажлисе Узбекистана будет создан Общественный совет по вопросам развития информационной сферы и массовых коммуникаций. Вопросы его формирования были рассмотрены совместном заседании кенгашей Сената и Законодательной палаты парламента 14 сентября.

Как сообщила пресс-служба Сената, целями совета обозначены повышение значимости общественных организаций в формировании общественного мнения по актуальным вопросам информационной сферы, налаживание диалога между государственными органами и субъектами массовых коммуникаций, а также дальнейшая либерализация и демократизация информационной сферы.

Основными задачами новой структуры должны стать обеспечение эффективного диалога государства и представителей СМИ и институтов гражданского общества в качестве «современной, демократической и транспарентной площадки по консолидации усилий, направленных на формирование открытого информационного пространства».

Планируется, что совет будет, помимо прочего, проводить мероприятия, направленные на повышение информационной культуры населения и готовить предложения по «последовательному улучшению положения Республики Узбекистан в международных рейтингах и обеспечению ее вхождения в число передовых стран с высоким уровнем индексов свободы СМИ».

Выступавшие говорили о недостаточном внимании, уделяемом в стране ускоренному развитию медиа-рынка, обеспечению государственными органами открытости своей деятельности, их присутствия в виртуальной среде, развитию национальной информационной индустрии и инфраструктуры, а также «либерализации и демократизации законодательства и правоприменительной практики с учетом современных тенденций формирования глобального информационного пространства». Они подчеркнули необходимость «достижения республикой уровня развитых стран мира в данной сфере».

На заседании было одобрено предложение о создании Центра по вопросам развития информационной сферы и массовых коммуникаций в форме негосударственной некоммерческой организации, который будет рабочим органом общественного совета.