В «Узбеккино» сменился руководитель

Генеральный директор Национального агентства «Узбеккино» Атабек Мусаев освобожден от занимаемой должности. Новым руководителем агентства назначен Фуркат Зокиров, возглавлявший киностудию научно-популярных и документальных фильмов, сообщил сайт телеканала «Узбекистан 24».

Первым заместителем гендиректора «Узбеккино» стал бывший главный редактор журнала «Жахон адабиёти» («Мировая литература») Шухрат Ризаев. Низомий Жалолов остался на посту заместителя гендиректора по экономическим вопросам.