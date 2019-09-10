4 сентября на территории современного ЖК Cambridge Residence состоялся День знаний в новом Ташкентском кампусе международной инновационной школы Cambridge International School. Это современный образовательный комплекс на 500 детей, состоящий из нескольких зданий и объектов спортивной инфраструктуры.

CIS Education Group — международная образовательная сеть, аккредитованная Cambridge Assessment International Education (подразделение Кембриджского университета). В настоящий момент на территории России и Узбекистана работает пять кампусов CIS.





Международная программа обучения CIS рассчитана на детей от 2 до 14 лет и включает в себя дошкольное, начальное школьное и среднее школьное образование. Обучение ведется на английском и русском языках. Школа готовит выпускников с государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level, которые открывают двери в ведущие университеты США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран.





Специально для учеников CIS Tashkent действует множество дополнительных кружков и секций: теннис, футбол, баскетбол, шахматы, ментальная арифметика, русский балет, робототехника, тхэквондо, йога, танцы, акробатика, гимнастика, project-менеджмент, искусство самопрезентации, school band и многое другое. В школе также доступно дополнительное изучение русского, узбекского, английского и испанского языков с носителями.





Архитектура и внутренняя отделка CIS Tashkent выполнены в современном стиле. В новых зданиях кампуса расположены учебные классы, естественно-научные лаборатории, студии для художественного и технического творчества, актовый зал с мультимедийным и сценическим оборудованием, библиотека, большой спортивный зал, футбольное поле на территории двора, хореографический зал, атриумы и многочисленные рекреационные зоны.

Школа уже распахнула свои двери, а ученики успели подружиться и погрузиться в мир новых знаний. По окончанию школы осуществляется сопровождение поступления выпускников в зарубежные вузы. Набор на обучение детей от 2 до 14 лет открыт и школа с гордостью принимает новых учеников.

Телефон: (+998) 90−348−45−40

Сайт: cisedu.com

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