С 4 по 6 сентября в Алматы проходит крупнейшая в Средней Азии выставка в сфере производства бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции Aquatherm Almaty 2019. В выставке принимают участие компании из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, США, Китая, Италии, Кореи, Турции и множества других стран.





На выставке Aquatherm Almaty 2019 в этом году участвует и компания Artel. Узбекский производитель представляет солнечные, электрические и газовые водонагреватели, а также промышленные и бытовые кондиционеры.





Aquatherm Almaty 2019 направлена на привлечение профессиональной целевой аудитории со всего мира, эффективное взаимодействие производителей и потребителей. Здесь можно обменяться опытом и получить ответы на все интересующие вопросы прямиком от производителей. Также выставка является отличной платформой для укрепления и развития международных отношений, поиска новых партнеров и сотрудничества с иностранными компаниями.





Установление новых международных деловых отношений открывает широкие горизонты для экспорта продукции Artel за рубеж. Кроме того, развивая экспорт собственной продукции и осваивая иностранные рынки, компания вносит свой вклад в повышение экспортного потенциала Узбекистана. Это является одной из наиболее приоритетных задач, поставленных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как отметил глава республики: «Без экспорта нет будущего ни у одного предприятия. Нет будущего страны».





Представленный на выставке стенд компании Artel привлекает множество посетителей. Гости активно интересуются продукцией компании и получают развернутые ответы. Повышенный интерес вызван тем, что Artel динамично набирает популярность и завоевывает симпатии потребителей соседних стран.





Повышенный интерес иностранных потребителей к Artel позитивно влияет не только на престиж самой компании, но и на концепции Made in Uzbekistan в целом. Можно смело утверждать, что качественная продукция Artel не просто дарит комфорт потребителям, но и демонстрирует всему миру, что национальные компании имеют все возможности для производства высококачественной продукции, способной достойно конкурировать с продукцией даже крупнейших компаний мира.

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