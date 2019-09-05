Археологический памятник Шоштепа в Ташкенте разрушается, написал в Facebook краевед Рустам Хусанов. Он считает, что элемент исторического наследия «может быть утрачен навсегда из-за халатности и бездействия по охране памятников».

Шоштепа, как поясняет автор публикации, — самое первое градостроительное сооружение древнего Чача, 2200-летний храм огня.

«Его состояние в настоящий момент — он обвалился. Требуется срочная профессиональная помощь», — отметил Рустам Хусанов. По его мнению, в реставрации нуждается также городище Актепа-Юнусабад, «вокруг которого проводились строительные работы, несмотря на протесты Института археологии».

По данным краеведа, покрывается трещинами и городище Минг Урик. Рустам Хусанов сообщил, что был по этому поводу на приеме в Министерстве культуры с фотографиями и заключением археологов Маргариты Филанович и Абдухакима Анарбаева. «Получил письменный ответ, что эксперты Минкультуры не считают, что городище в опасности», — резюмирует автор публикации.

В четверг столичный хокимият заявил, что заинтересован в сохранении исторического наследия Ташкента. «Ведутся проектные работы по консервации памятника [Шоштепа], планируется сооружение навеса над разрушающимся холмом и создание туристической зоны на прилегающей территории», — отметила пресс-служба администрации столицы.