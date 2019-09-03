Ольга Забелинская завоевала три медали различного достоинства международного турнира по велотреку Europakriterium der Bahnfahrer. Соревнования проходили 31 августа — 1 сентября в Берлине, сообщила Федерация велоспорта Узбекистана.

Велогонщица Узбекистана в омниуме заняла первое место с результатом 157 очков, опередив соперниц из Германии Сток Гудруг (125 очков) и России Тамару Дронову (117 очков). Ольге Забелинской также удалось выиграть серебряную медаль в кейрине и бронзовую — в медисоне.

Europakriterium der Bahnfahrer — рейтинговый турнир. Участники этого соревнования получают рейтинговые баллы для Олимпиады-2020 в Токио.

В апреле на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе Ольга Забелинская завоевала для национальной сборной две золотые медали, показав лучший результат в категории Elite Woman и удостоившись, таким образом, лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио, где будет представлять Узбекистан.