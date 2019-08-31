Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранним утром 31 августа посетил аллею «Шахидлар хотираси» и принял участие в церемонии поминовения жертв репрессий.

Были прочитаны суры из Корана в память об ушедших, подан поминальный плов, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент побеседовал с аксакалами, религиозными деятелями и представителями интеллигенции. Он отметил, что важно ценить царящие в стране мир, свободу и достаток, воспитывать молодежь патриотичными личностями с широким кругозором.

Шавкат Мирзиёев также посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма. Цветы возложили также представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Кабинета Министров и министерств.