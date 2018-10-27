Алишер Зафарович Саъдуллаев назначен первым заместителем председателя центрального совета Союза молодежи Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве народного образования.

Алишер Саъдуллаев (1994 г. р.) с июля 2017 года работал заместителем министра народного образования и был самым молодым замминистра в стране. Выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте. Ранее возглавлял учебный центр Result.

На должности первого зампредседателя Союза молодежи он сменил Одилжона Таджиева, который летом стал заместителем хокима Ташкентской области по вопросам молодежной политики.