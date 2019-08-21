По состоянию на 1 августа прокуратура возбудила 25 уголовных дел в отношении работников предприятий АО «Региональные электрические сети». Предварительная сумма нанесенного ущерба оценивается 1,9 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Как отмечается в сообщении инспекция по контролю в электроэнергетике («Узэнергоинспекция») и Инспекцией по контролю за использованием нефтепродуктов и газа («Узнефтегазинспекция») при Минэнерго ведется работа по выявлению правонарушений.

Уголовные дела возбуждены по таким статьям Уголовного кодекса Узбекистана, как «хищение», «мошенничество», «нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом», «злоупотребление должностными полномочиями», «подлог» и ряду других.

Трое работников предприятий АО «Региональные электрические сети» приговорены к лишению свободы, двое — к исправительным работам, один — к штрафу.

В настоящее время из общей суммы нанесенного ущерба, возвращено 116,3 млн сумов или 6,1% на расчетный счет предприятий АО «Региональные электрические сети».

Кроме того, расследуется уголовное дело в отношении двух работников Зирабулакского управления магистральных газопроводов, предварительная сумма нанесенного ущерба составляет 21,1 млн сумов.

В июне президент Шавкат Мирзиёев заявил о коррупции в нефтегазовой сфере: «За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были со взятками. За Сургильский нефтегазовый проект (Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль — ред.) один чиновник получил 80 млн долларов! 80 млн! Кто будет думать о народе?!» — сказал тогда глава государства.