Государственный департамент США 15 августа опубликовал ежегодный отчет фискальной прозрачности, в котором Узбекистан оказался среди 67 стран, не отвечающим ее минимальным требованиям. В списке также есть Азербайджан, Китай, Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и другие страны.

В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года. Такие обзоры помогают обеспечить надлежащее использование средств налогоплательщиков США, говорится в отчете.

Узбекистан добился значительного прогресса, опубликовав предлагаемый бюджет исполнительной власти, который, как и утвержденный бюджет с годовым отчетом, был доступен широкой общественности, в том числе онлайн, отмечается в отчете. Однако опубликованные бюджетные документы не давали полной картины запланированных расходов и потоков доходов, не включали подробную информацию о расходах министерств и долговых обязательствах. Также были недоступны данные о доходах от природных ресурсов и внебюджетных счетах правительства.

В Госдепе считают, что фискальную прозрачность Узбекистана можно улучшить, если: