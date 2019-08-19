Компания LG Electronics снова была высоко оценена Европейской ассоциацией журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) за свои превосходные продукты для домашних развлечений. EISA — это крупнейшая организация в мире, объединяющая 55 специализированных издания из 25 стран. В этом году четыре продукта LG — LG OLED TV (модель OLED65E9), LG NanoCell TV (модель 65SM9010), LG Soundbar (модель SL8YG), LG XBOOM Go (модель PK7) — были отмечены EISA Awards за их выдающуюся производительность, инновационный дизайн и потребительскую ценность.





«Ведущим европейским премиум OLED-телевизором 2019−2020» назван LG OLED TV AI ThinQ. LG стала единственной компанией, которая получает эту награду за свою технологию OLED-телевизоров восьмой год подряд. Обладатель заслуженной золотой награды iF Design Award ранее в этом году, 65-дюймовый телевизор LG модели E9, оснащен передовым интеллектуальным процессором второго поколения α (Alpha) 9 Gen 2 и предлагает улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта и глубинного обучения. Судьи EISA высоко оценили безупречный дизайн OLED E9: прозрачное стекло рамки, создающее иллюзию парящего в воздухе экрана, привлекает зрителя и органично дополняет любой интерьер.





Победителем в категории «Европейский Smart-телевизор 2019−2020» признан LG NanoCell TV AI ThinQ за потрясающую визуальную и звуковую производительность благодаря технологии дисплея NanoCell, Full Array Local Dimming (FALD) и процессору α7 Gen 2. Экспертов EISA впечатлили расширенный пользовательский опыт, предоставляемый платформой LG ThinQ AI с интегрированными голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa, упрощающие доступ к миру развлечений.





LG Soundbar и портативная колонка LG XBOOM Go стали победителями в номинациях «Европейский Soundbar 2019−2020» и «Европейская мобильная колонка 2019−2020» за превосходное качество звука благодаря сотрудничеству с известной британской компанией Meridian, предоставляющей высококачественные аудио-технологии.

«Признание наших продуктов такой уважаемой организацией, как EISA — это невероятная честь для нас. Мы продолжим расширять границы возможного в области технологий и дизайна, чтобы удовлетворять потребности покупателей по всему миру, которые ждут от LG лучшего из того, что может предложить индустрия», — сказал Брайан Квон, президент LG Mobile Communications и Home Entertainment.





С 6 по 11 сентября на Международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине в зале 18 Messe Berlin посетителям будут представлены все продукты LG, отмеченные наградами EISA.

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