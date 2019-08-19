Газета «Инсон ва конун» («Человек и закон») Министерства юстиции опубликовала статью председателя Высшего судейского совета, заслуженного юриста Узбекистана Убайдуллы Мингбаева о проблемах в судебной системе. «Газета.uz» приводит ее сокращенный перевод.

В начале статьи Убайдулла Мингбаев напомнил о созданных условиях и возможностях для судей. «Наш президент во многих своих заявлениях и выступлениях говорит: „Мы должны удовлетворить людей“ или „Интересы человека превыше всего“. Несомненно, в обеспечении интересов человека важную роль играет институт независимых судов. Поэтому в последние годы осуществляется большая работа в этом направлении».

Указом президента от 13 июля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы и повышению доверия к органам судебной власти» были предоставлены льготные кредиты судьям и приравненным к ним лицам для приобретения автомобилей и жилья. «Учитывая, что такого не было до сегодняшнего дня, этот указ можно назвать историческим».

Однако, по словам председателя совета, не каждый представитель судебной сферы оправдывает созданные условия и возможности.

Недостатки

Согласно анализам, качество работы судов остается на неудовлетворительном уровне, отметил Убайдулла Мингбаев.

«К сожалению, встречается много случаев, когда вышестоящие суды отменяют или вносят изменения в решения судов низшей инстанции. Возникает справедливый вопрос: почему судья первой инстанции, апелляции и кассации не рассматривает дело законно в рамках своих полномочий, что этому способствует?» — пишет глава Высшего судейского совета.

Всесторонняя проверка дел судей за первые шесть месяцев года выявила случаи, когда не была дана законная оценка, неправильно применены статья 57 Уголовного кодекса (назначение более мягкого наказания), статья 72 УК (условное осуждение), не назначалось дополнительное наказание, даже если это было обязательным согласно законодательству, безосновательно снижалась сумма ущерба и выводилось из списка арестованное имущество, судебные решения исполнялись несвоевременно.

«Все это приводит к увеличению числа жалоб и заявлений», — отмечает юрист.

В судах по гражданским делам наблюдаются случаи, когда безосновательно предоставляется отсрочка по госпошлинам или освобождение от ее уплаты, не предоставляются или необоснованно сокращаются сроки примирения сторон при разводе, необоснованно отменяются вступившие в законную силу решения по вновь открывшимся обстоятельствам и другие.

В экономических судах отмечаются случаи, когда безосновательно снижается сумма неустойки, не устанавливается фактическая сумма причиненного ущерба.

Решения по административным делам также отменяются и изменяются по вышеуказанным причинам. По этой причине граждане регулярно направляют жалобы и апелляции в вышестоящие суды и другие органы в отношении действий отдельных судей. Граждане также недовольны ответами вышестоящих судов и обращаются в Высший судейский совет с просьбой принять меры, пишет автор.

«Какую цель преследуют безосновательно принятые решения? Какой фактор влияет на то, что судья выносит неверное решение? Их необразованность? Или неопытность? Беспечность? Неуважение к закону или осознанное злоупотребление полномочиями за материальную выгоду?» — спрашивает он.

«Ситуация не меняется»

Коррупции в правоохранительных органах и в судебной системе нет оправдания, подчеркивает Убайдулла Мингбаев.

«СМИ сообщали, сколько должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов, были привлечены к ответственности за первые шесть месяцев года. Почти все они были обвинены в коррупции. У нас было несколько встреч с судьями по этому вопросу, писались письма, но ситуация не улучшилась», — отмечает юрист.

За шесть месяцев Высший судейский совет возбудил дисциплинарное производство в отношении 89 судей и направил материалы в квалификационные коллегии судей для принятия мер. Полномочия 11 судей были прекращены досрочно, дано разрешение на привлечение к уголовной ответственности 2 судей в связи с возбуждением уголовного дела генеральным прокурором. В начале июля было дано разрешение на привлечение к ответственности еще одного судьи. 12 судей подали заявление о досрочном освобождение от должностей.

«В сфере происходит столько положительных изменений. Вопрос о повышении зарплаты судей также стоит на повестке дня. Однако перечисленных случаев меньше не становится», — написал он.

Убайдулла Мингбаев рекомендует пропагандировать правовые нормы в дополнение к другим мерам по борьбе с коррупцией.

«Есть такая пословица: хлопок — дело двух рук. Граждане также должны читать и изучать нормы закона, а не пытаться каким-то образом достичь своих целей. Предлагаю для напоминания и предупреждения написать правовые нормы в удобной и читаемой форме, крупными буквами, которые будут видны на расстоянии 1−2 метра, для судей, попирающих закон через приятельство, различные просьбы, ради личных интересов, материальной выгоды, нарушающих клятву, правила этики, а также граждан, посещающих судебные органы», — предложил глава Высшего судейского совета.

В июле 2017 года после критики президента судьи выступили с обращением к народу Узбекистана, пообещав «честно и добросовестно исполнять возложенные ответственные обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть всегда верными клятве, данной народу и президенту».