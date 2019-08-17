17 августа в Самарскую область из Ташкента вылетели главный токсиколог Рустам Акалаев и главный гематолог Министерства здравоохранения Узбекистана Хамида Казакбаева, сообщила пресс-служба МИДа.

Цель поездки — оказание содействия 48 гражданам Узбекистана, работавшим на предприятии «Кошелевский посад» и в июле госпитализированным с диагнозам «отравление неустановленным веществом».

Днем ранее четверо пострадавших (Огабек Артиков, Исломбой Кучкаров, Фарход Хайитов и Омонбой Рузимов), находящихся в тяжелом состоянии, спецбортом МЧС России были перевезены в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве для дальнейшего лечения. В российской столице их встретили сотрудники посольства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений.

44 гражданина Узбекистана по-прежнему находятся в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №1.

Всего сообщалось о 69 отравившихся узбекистанцах. К настоящему времени 20 из них были выписаны после выздоровления. Один гражданин Узбекистана скончался.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Башкортостан, Кировская область, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в генеральное консульство Узбекистана в Казани по телефону: +7−967−772−66−00.