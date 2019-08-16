Министерство здравоохранения России организовало транспортировку четырех граждан Узбекистана, находящихся в тяжелом состоянии в результате отравления, из медицинских учреждений Самарской области в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений со ссылкой на генеральное консульство в Казани.

Специальный борт Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл сегодня, 16 августа, во второй половине дня в аэропорт «Жуковский». Его встретили глава представительства Агентства по внешней трудовой миграции и советник посла Узбекистана в России по вопросам миграции в Москве. Они помогут перевезти на спецтранспорте и разместить граждан Узбекистана в центре гематологии.

Сейчас формируется группа врачей Министерства здравоохранения Узбекистана для помощи соотечественникам выезда в медицинских учреждениях Самарской области, отметили в Минтруда.

Как сообщалось ранее, в середине июля 69 узбекистанцев, работавших на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области России, пострадали от отравления неустановленным веществом. На 15 августа, по данным Министерства иностранных дел Узбекистана, выписались, выздоровев, 20 человек. В стабильно тяжелом состоянии оставались 48 человек, они продолжали получать лечение в Самарской областной клинической больнице и Тольяттинской городской клинической больнице №1. Один гражданин Узбекистана скончался.