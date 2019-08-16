Азиатский банк развития (АБР) предоставит консультационные услуги по проекту строительства ряда фотоэлектрических станций общей мощностью до 1000 МВт на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Соответствующее соглашение подписано между Министерством энергетики и представительством АБР в Узбекистане 16 августа, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ориентировочная стоимость проекта — 800 млн долларов, начало его реализации запланировано на 2021 год. Первая фотоэлектрическая станция мощностью как минимум 100 МВт будет построена в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

АБР выступит консультантом проекта и подготовит его концепцию, финансовую модель, проектно-оценочный документ (ТЭО), соглашение о покупке электрической энергии (PPA) и окажет ряд других услуг.

Сейчас также проходит тендер на проект по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области, реализуемый Международной финансовой корпорацией (МФК). До конца года планируется заключить соглашение о ГЧП с победителем тендера.

К 2030 году намечено реализовать ряд крупных проектов в рамках ГЧП, где преобладающая доля приходится на возобновляемые источники энергии. В их числе — строительство в нескольких регионах страны фотоэлектрических станций мощностью до 5 ГВт и ветряных электрических станций мощностью 1,7 ГВт, а также проект по строительству тепловых электрических станций мощностью 2,6 ГВт в Сырдарьинской области.