Грандиозная акция в Senor & Senorita преодолела свой экватор и постепенно близится к финишной черте. Но это не повод расстраиваться, ведь все еще остается время, чтобы воспользоваться заманчивыми предложениями на тысячи товаров.

До 20 августа в Senor & Senorita будут действовать скидки до 50% на множество товаров.





Главней всего погода в доме, а остальное — суета, не так ли? Создание комфортной обстановки в доме — задача не из легких. Но вместе с магазинами Senor & Senorita и товарами, представленными в них, она становится гораздо проще. Здесь представлен внушительный ассортимент продукции для всего дома — что еще нужно для счастья настоящей сеньорите?





Настало время приобрести понравившийся товар, до которого так и не доходили руки.





Большая распродажа в Senor & Senorita уже успела подарить радость тысячам счастливых покупательниц.





Senor & Senorita №1

ул. Караташ, 11А. ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2 этаж

Senor & Senorita №2

ул. Буюк Ипак йули, 105А. ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2 этаж

Единый телефон: (+998) 71−202−77−00

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