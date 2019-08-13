С 1 января 2020 года на территории объектов культурного наследия, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и памятников истории или культуры, взятых под охрану государства, будут продавать сувенирную продукцию исключительно отечественного производства. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов в интервью «Газете.uz» заявил, что такое решение позволит поддержать местных ремесленников.

«Мы видим засилье дешевой, абсолютно неаутентичной китайской сувенирной продукции. Это (продажа сувениров только отечественного производства — ред.) нормальная практика, которую используют многие страны. Это также будет служить поддержке наших ремесленников. За пределами этих объектов могут продавать, что хотят. Но мы должны сохранять аутентичность в своих исторических памятниках, тем более взятых под охрану ЮНЕСКО или нашего государства», — сказал он.

С января 2020 года также вводится ограничение на въезд крупногабаритных автотранспортных средств массой свыше 5 тонн на территорию объектов материального культурного наследия. Перечень объектов утверждается Кабинетом Министров.

«Очень важное новшество — ограничение движения крупногабаритных транспортных средств весом выше 5 тонн на территории объектов культурно-материального наследия. Мы видим, что уже сегодня с увеличением числа туристов создаются заторы возле памятников, огромные автобусы… Мы изучили международный опыт, используются небольшие автобусы вместимостью 20−25 мест, которые возят от гостиницы», — отметил Азиз Абдухакимов.

Генеральной прокуратуре поручено строго проконтролировать, чтобы на территории объектов материального культурного наследия, внесенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, не проводились работы по благоустройству и строительные работы. Исключение составляют случаи, согласованные с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО.