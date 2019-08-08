Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» согласовала слоты для египетского лоукостера Nile Air после вмешательства Антимонопольного комитета.

Как сообщила пресс-служба АМК, представитель Nile Air направил обращение в комитет о содействии в получении слотов на выполнение авиарейсов по маршруту Шарм-эль-шейх — Ташкент — Шарм-эль-шейх (слот — время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения самолётом операции прибытия или отправления в определённую дату или период).

Полетами по данному маршруту занимается единственная египетская авиакомпания AlMasria. Обращения Nile Air, также являющейся назначенным египетской стороной перевозчиком по маршруту, в адрес «Узбекистон хаво йуллари» о предоставлении свободных слотов не были рассмотрены положительно.

30 июля Антимонопольный комитет инициировал встречу в Министерстве транспорта с представителями «Узбекистон хаво йуллари», на которой был обсужден вопрос о предоставлении Nile Air слота на выполнение рейсов «для развития в этом направлении здоровой конкуренции».

По итогам рассмотрения слоты были согласованы. Nile Air начнет выполнять полеты с 21 августа.