8 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса движения «Талибан» в Дохе во главе с его руководителем муллой Бародар Ахундом, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане для установления в стране устойчивого и долгосрочного мира, говорится в сообщении.

Мулла Бародар выразил признательность руководству Узбекистана за постоянное внимание к Афганистану и поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде.

«В ходе переговоров еще раз подчеркнуто право афганского народа самому решать свою судьбу и строить свое будущее», — подчеркивается в сообщении.