Учиться по дистанционной программе просто, а главное, что каждый сам может выстроить собственный график занятий и совмещать работу с учебой. Больше не придется тратить свое драгоценное время на переезд в другой город. Обучение в престижных вузах России стало доступно в режиме онлайн из любой точки мира.

Возможность получить образование в ведущих вузах России и зарубежья доступна благодаря объединению современных технологий, классических традиций и проверенных временем методик обучения.

ISAL стирает мировые границы и обеспечивает получение современного качественного высшего образования, соответствующего международным стандартам и предъявляемым требованиям.

Благодаря прямому и постоянно расширяющемуся сотрудничеству с ведущими аккредитованными вузами России и зарубежья можно получить образование по наиболее востребованным и необходимым специальностям.





ISAL делает современное образование более доступным и удобным и позволяет одновременно получать необходимые для трудоустройства опыт и знания, что затруднительно, а порой и невозможно при очном обучении. На данный момент доступно четыре вуза на выбор.

Дистанционное обучение в представленных вузах Российской Федерации равноценно программам очного и заочного образования. Методика и программа обучения работают: тысячи выпускников в этом убедились.

Академия управления и производства (Москва)

Академия управления и производства — один из старейших вузов Москвы. Был основан в 1996 году и за 20 с лишним лет своей деятельности подготовил огромное количество востребованных специалистов и продолжает обучение нескольких тысяч студентов.

Срок обучения: до пяти лет

Факультеты:

государственное и муниципальное управление;

менеджмент;

психология;

экономика;

электроэнергетика и электротехника;

юриспруденция.





Смольный институт российской академии образования (Санкт-Петербург)

Смольный институт российской академии образования основан в 1998 году по предложению президента Российской академии образования, академика Николая Никандрова. СИ РАО — последователь традиций и духа своего исторического предшественника, основанного в 1764 году.

Срок обучения: до пяти лет

Факультеты:

информатика и вычислительная техника;

менеджмент;

экономика.

Открытый гуманитарно-экономический университет (Москва)

Открытый гуманитарно-экономический университет основан в Москве в 2017 году.

Срок обучения: до пяти лет

Факультеты:

информатика и вычислительная техника;

менеджмент;

экономика;

государственное и муниципальное управление;

педагогика;

психология;

юриспруденция.





Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 90−919−06−05, (+998) 90−957−81−05 (на русском языке), (+998) 90−957−81−06 (на узбекском языке).

Адрес приемной комиссии: Чиланзарский р-н, ул. Мукими, д. 138

Ориентир: ст. метро «Новза»

Сайт: Isal.uz

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