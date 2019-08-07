Учиться по дистанционной программе просто, а главное, что каждый сам может выстроить собственный график занятий и совмещать работу с учебой. Больше не придется тратить свое драгоценное время на переезд в другой город. Обучение в престижных вузах России стало доступно в режиме онлайн из любой точки мира.
Возможность получить образование в ведущих вузах России и зарубежья доступна благодаря объединению современных технологий, классических традиций и проверенных временем методик обучения.
ISAL стирает мировые границы и обеспечивает получение современного качественного высшего образования, соответствующего международным стандартам и предъявляемым требованиям.
Благодаря прямому и постоянно расширяющемуся сотрудничеству с ведущими аккредитованными вузами России и зарубежья можно получить образование по наиболее востребованным и необходимым специальностям.
ISAL делает современное образование более доступным и удобным и позволяет одновременно получать необходимые для трудоустройства опыт и знания, что затруднительно, а порой и невозможно при очном обучении. На данный момент доступно четыре вуза на выбор.
Дистанционное обучение в представленных вузах Российской Федерации равноценно программам очного и заочного образования. Методика и программа обучения работают: тысячи выпускников в этом убедились.
Академия управления и производства (Москва)
Академия управления и производства — один из старейших вузов Москвы. Был основан в 1996 году и за 20 с лишним лет своей деятельности подготовил огромное количество востребованных специалистов и продолжает обучение нескольких тысяч студентов.
Срок обучения: до пяти лет
Факультеты:
- государственное и муниципальное управление;
- менеджмент;
- психология;
- экономика;
- электроэнергетика и электротехника;
- юриспруденция.
Смольный институт российской академии образования (Санкт-Петербург)
Смольный институт российской академии образования основан в 1998 году по предложению президента Российской академии образования, академика Николая Никандрова. СИ РАО — последователь традиций и духа своего исторического предшественника, основанного в 1764 году.
Срок обучения: до пяти лет
Факультеты:
- информатика и вычислительная техника;
- менеджмент;
- экономика.
Открытый гуманитарно-экономический университет (Москва)
Открытый гуманитарно-экономический университет основан в Москве в 2017 году.
Срок обучения: до пяти лет
Факультеты:
- информатика и вычислительная техника;
- менеджмент;
- экономика;
- государственное и муниципальное управление;
- педагогика;
- психология;
- юриспруденция.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 90−919−06−05, (+998) 90−957−81−05 (на русском языке), (+998) 90−957−81−06 (на узбекском языке).
Адрес приемной комиссии: Чиланзарский р-н, ул. Мукими, д. 138
Ориентир: ст. метро «Новза»
Сайт: Isal.uz
Facebook: fb.com/isal.uzb
Instagram: @isal.uzb
Telegram: t.me/isal_uz
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