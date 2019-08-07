Проект закона «О газоснабжении» вынесло на обсуждение Министерство энергетики Узбекистана.

Основными принципами государственной политики в сфере газоснабжения предлагается определить:

обеспечение сбалансированного и пропорционального развития процессов поиска, разведки и освоения месторождений, производства, транспортировки, хранения и поставок газа;

обеспечение энергетической безопасности Узбекистана и защиты прав и интересов потребителей;

соблюдение законодательства субъектами отношений в сфере газоснабжения, а также цен на газ и тарифов на газ;

установление ответственности за нарушение законодательства в сфере газоснабжения;

соблюдение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов системы газоснабжения;

создание условий для внедрения энергосберегающих технологий, приборов учета и регулирования потребления газа.

Среди основных направлений госполитики в области газоснабжения могут быть:

государственная поддержка развития газоснабжения в целях обеспечения потребностей экономики и улучшения социально-экономических условий жизни населения, а также обеспечения промышленной и экологической безопасности;

государственное регулирование рационального использования геологических запасов газа;

содействие в обеспечении конкурентоспособности отечественного газа на мировом энергетическом рынке;

формирование и реализация программ газификации территорий и промышленных объектов;

внедрение рыночных принципов и механизмов в систему управления и взаимоотношений по производству, транспортировке, хранению и поставке газа;

содействие привлечению инвестиций в целях развития системы газоснабжения;

создание условий для развития рынка энергетических ресурсов, альтернативных газу, с учетом их стоимости, качества и потребительских свойств, путем установления конкурентоспособных цен на газ и тарифов на оказываемые услуги по газоснабжению.

Государственное регулирование в сфере газоснабжения, как ожидается, будут выполнять Минэнергетики, «специально уполномоченный орган в области газоснабжения, определяемый законодательством», органы государственного контроля и надзора в области газоснабжения и органы государственной власти на местах.

Право на поставку газа потребителям планируют дать организациями по добыче, переработке, выработке, а также газотранспортным и газоснабжающим организациям на основании лицензий. Они будут заключать с потребителями договоры на поставку газа.

Поставщиков газа предлагается наделить правом на контроль за соблюдением потребителями режима потребления газа, получение своевременной оплаты за поставляемый газ, беспрепятственный доступ к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию, ограничение или прекращение поставок газа потребителям в случае наличия задолженности и возмещение убытков в случае нарушений в работе газоиспользующего оборудования потребителям.

К их обязанностям планируют отнести формирование договорных объемов потребления газа на основании заявленной потребности потребителей, обеспечение качества поставляемого газа, проведение мероприятий по сокращению технологических потерь газа на объектах газоснабжения, эксплуатацию и ремонт объектов системы газоснабжения, поставку газа потребителям в соответствии с условиями договоров, рассмотрение обращений потребителей по вопросам газоснабжения и учет платежей за фактически поставляемый газ потребителям.

Потребителям газа предлагается предоставить право на получение газа в объеме и сроки, предусмотренных договорами, информации о причинах приостановления поставки газа, внесение поставщикам предложений об изменении объема потребляемого газа, возмещение убытков, причиненных газоснабжающей организацией недопоставкой газа или поставкой газа, показатели качества которого не соответствуют требованиям нормативных документов и обращение в суд за разрешением споров.

К обязанностям потребителей могут отнести соблюдение режима потребления газа, своевременную оплату газа, допуск представителя газоснабжающей организации к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию, рациональное и экономное использование газа, соблюдение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, недопущение самовольных подключений объектов к системе газоснабжения и бережное отношение к приборам учета газа.

Количество газа, подаваемое поставщиком потребителю, планируют определять по показаниям приборов учета, а для физических лиц — еще и по «нормам расхода газа».

В проекте документа предлагается не допускать поставку газа без его учета. Планируют запретить прием в эксплуатацию построенных, реконструированных и капитально отремонтированных жилых домов, не оборудованных приборами учета газа, а также выдачу разрешений на потребление газа юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при отсутствии приборов учета газа. Поставщика газа предлагается обязать возмещать потребителю реальный ущерб, причиненный вследствие непоставки или недопоставки газа по договору.

Проект документа описывает случаи, при которых поставщик может приостановить поставку газа потребителям:

нарушения режима потребления газа;

самовольное подключение газоиспользующего оборудования к системе газоснабжения;

обнаружения факта порчи приборов учета газа или вмешательства в приборы учета извне;

неоплата за поставляемый газ.

Отсоединение самовольного отвода или газоиспользующего оборудования будут проводить незамедлительно, однако поставщик может возобновить поставку газа после устранения нарушений, выполнения условий договора поставки газа, а также возмещения расходов, связанных с возобновлением поставки газа, и ущерба, причиненного нарушением правил пользования газом.

Принять участие в обсуждении документа можно до 18 августа.