Организаторы Узбекистанской недели дизайна и архитектуры обещают, что в 2019 году охват события будет в несколько раз больше, чем в прошлом. У партнеров и участников будет возможность познакомить большой круг людей со своим брендом и продукцией, пообщаться с признанными архитекторами и дизайнерами, а также обзавестись новыми контактами.

Организатором Узбекистанской недели дизайна и архитектуры является компания Home Interior. Генеральный партнер — Kerama Marazzi.

Также на Uzbekistan Design & Architecture Week 2019 будут выступать такие бренды, как Grohe, Hisense, Mudo concept, Hansgrohe, Kale Gallery, Progress Impress, REHAU, Porcelanosa Grupo, Blum, Franke, DOM expert и другие компании, зарекомендовавшие себя в Узбекистане и множестве других стран, а также показывающие отличный пример, который отражает суть концепции этой Недели.





Каждый человек — творец и художник, которому нужно лишь вдохновение. Поэтому UDAW 2019 берет за основу своей миссии любое проявление искусства и творчества, в целом обозначая ее красивым и звучным словом ART.

UDAW 2019 не ограничивается пятью днями, так как мастер-классы от партнеров решено провести в течение всего сентября. Практически каждый день компании-партнеры будут раскрывать секреты своей работы, разбавляя мастер-классы крутой и увлекательной развлекательной программой.

1 октября во Дворце творчества молодежи Узбекистана состоится грандиозное открытие с участием шоу-балета Аллы Духовой «Тодес», фотосессиями, презентациями и арт-представлениями. В этот же день стартует крупная выставка с участием местных и зарубежных компаний, получивших мировое признание.

Для всех желающих ознакомиться с новыми тенденциями и коллекциями мировых брендов с 1 по 3 октября будет открыт выставочный зал, посетить который можно совершенно бесплатно.

2 и 3 октября пройдет международная конференция со спикерами из различных стран мира. Ее участники смогут задать интересующие их вопросы, а спикеры поделятся своими исключительными знаниями и богатым опытом.

В программе заявлены:

Альфонсо Фемиа (Милан-Париж-Геноа)

Евгений Тюрин (Москва)

Кирилл Кухарчук (Москва)

Борис Уборевич-Боровский (Москва)

Фабрис Оссе (Париж)

Любовь Сафронова (Калининград-Москва-Ташкент)

Юнус Кая (Анталия)

Евгений Соколов (Ташкент)

4 октября состоится закрытое мероприятие от организаторов, компании Home Interior, где будут проходить презентации и мастер-классы от иностранных компаний, известных по всему миру.

5 октября пройдет грандиозный закрытый гала-ужин для всех партнеров. Они будут награждены за участие во второй Неделе дизайна и архитектуры, а также смогут насладиться потрясающей и яркой шоу-программой.

Неделя дизайна и архитектуры UDAW впервые прошла в 2018 году в гостинице Hyatt Regency Tashkent и собрала более тысячи участников и партнеров. Мероприятие было поистине масштабным и грандиозным, ведь одним из спикеров был Карим Рашид, создатель большого количества всемирно известных дизайнерских и архитектурных проектов.





Также своим присутствием, красотой и талантом порадовала гостей блистательная Анна Седокова, выступившая на открытии UDAW 2018. Благодаря Неделе каждый участник смог приобрести новые знакомства и партнерства, а также исключительный опыт и бесценные знания от мировых профессионалов из области архитектуры и дизайна.

Подробная информация на сайте udaw.uz.

Следить за программой можно по ссылке.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.uz.

Телефон для справок: (+998) 99−801−08−01

Telegram: t.me/udaw2019

Facebook: fb.com/udaw2019

Instagram: @udaw2019

YouTube: @UDAW 2018

На правах рекламы.