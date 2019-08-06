Для повышения урожайности риса в Узбекистане будет использоваться метод посадки рассады с помощью плантаторов PF-48, южнокорейской компании Tong Yang Moolsan. Эта технология позволит сэкономить до 75% семян и эффективно использовать до 25% воды, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Директор Научно-исследовательского института рисоводства Маъсуд Сатторов отметил, если сегодня на 1 гектаре площади рис сажают в среднем в течение 12 часов, то теперь с помощью машин ручного управления за это время можно посадить рис на 1,5−2 гектаре земли. На машинах саженцы можно будет посадить на 7−8 гектарах, что повысит продуктивность труда.

«Посадка рассады риса намного эффективнее, чем метод посадки семян. Сегодня более 95% урожая риса выращивается методом посадки рассады», — отметил он.

В этом году по республике планируется посадить рис на 114 тысяч га земли, из них 57,9 тысяч га составляет земля основного посева и 56,1 тысяч га — площадь, освобожденная от зерновых культур, отметили в пресс-службе.