Сбои в системе онлайн-регистрации детей в дошкольные образовательные организации (ДОО) связаны с некорректным заполнением форм c персональными данными детей, заявила министр дошкольного образования Агриппина Шин в минувшую пятницу на пресс-конференции, посвященной Концепции развития системы дошкольного образования.

«К моменту окончания [2018/2019] учебного года мы проанализировали ситуацию, которая сложилась по данному направлению, и увидели определенные нюансы и факторы, которые влияли на объективность и прозрачность данной инновации. Поэтому коллегиально было принято решение о том, что с 20 июня мы приостанавливаем электронную очередь», — рассказала Агриппина Шин.

В течение месяца специалисты совершенствовали онлайн-программу приема детей, чтобы исключить вмешательство человеческого фактора в работу системы.

По информации на сайте МДО, из 1,5 миллиона форм около 100 тысяч были заполнены с существенными ошибками. Министерство привело пример, как происходит некорректное заполнение форм:

«Родитель попросил подать электронное заявление сотрудника пункта приема платежей или интернет-кафе. В целях ускорения процесса работник вбил вместо номера свидетельства о рождении нули, пробелы или произвольные цифры. Таким образом в системе EMIS появилось множество детей с разными именами, но одинаковыми номерами свидетельств о рождении, что вызывало сбой системы при получении направления одним из детей».

Исправления вносятся вручную. Новые алгоритмы программы будут требовать ввода уникального номера свидетельства о рождении ребенка, остальные данные дошкольника после введения номера появятся автоматически.

Еще одна причина некорректной работы системы — наличие в ней выполненных заявок привело к смещению актуальных. Министерство приводит следующий пример:

«Вы были в очереди 10-м, но в данный момент система показывает, что вы 16-й. Пять заявлений, которые появились в очереди до вас, на самом деле неактуальны: направления в свое время были получены, а дети уже посещают ДОО».

Для решения этой проблемы специалисты министерства будут выезжать в ДОО и вычеркивать из очереди старые заявления.

С 1 августа направления в ДОО выдаются автоматически в соответствии с номером свидетельства о рождении и местом в электронной очереди.

Министерство дошкольного образования просит родителей периодически проверять статус заявления в центрах оказания госуслуг и через Telegram-бот @MtmNavbatBot. По истечении 15 дней неиспользованное направление аннулируется, а место отдается следующему ребенку в очереди.

Онлайн-прием детей в дошкольные образовательные организации через центры государственных услуг начат в апреле 2018 года.