На HR-рынке Узбекистана представлен новый продукт — онлайн-платформа по оценке персонала, полностью адаптированная под особенности нашего региона.





Один из вариантов принципа Парето гласит: 80% работы делают 20% сотрудников. Изменить статистику и помочь в принятии эффективных управленческих решений призван продукт, разработанный отечественной компанией N 15 (входит в холдинг N Group). OwnTalents — онлайн-платформа по оценке личностных и поведенческих особенностей персонала, которая облегчает поиск и отбор профессиональных, мотивированных сотрудников. В презентации новинки, состоявшейся 31 июля, приняли участие представители около 90 компаний.





«Часто HR-специалисту не хватает времени, чтобы всесторонне оценить кандидата, — говорит директор N 15 Кристина Джумаева. — Собеседование ограничено по хронометражу, а вакансии обычно „горящие“. Если объективно оценить профессиональные качества соискателя за короткий срок еще можно, то личностные — затруднительно. Насколько человек стрессоустойчив? Можно ли доверять ему ответственные задания? Получить ответы на эти и другие вопросы помогает наш продукт. Он создавался три года, в рабочую группу входили психологи, „эйчары“, IT-специалисты, зарубежные эксперты. В результате появилась система, которая, в отличие от зарубежных аналогов, на 100% адаптирована под наш регион, учитывает культурные, языковые и иные особенности».





Как работает онлайн-платформа? Компания, решившая провести оценку с помощью OwnTalents, приобретает один из предлагаемых пакетов услуг. Система оформляется под фирменный стиль заказчика и «встраивается» в корпоративный сайт. Все, что остается, — отправить соискателю ссылку на прохождение тестирования. Последнее состоит из нескольких блоков вопросов (на узбекском или русском языках), по итогам которых формируется отчет с описанием полного психологического портрета человека. Оцениваются стрессоустойчивость, обучаемость, целеустремленность, коммуникабельность, командность, ответственность — качества, в первую очередь интересующие руководителей. Работодателю достаточно взглянуть на график, чтобы понять, что за личность перед ним.

«Обмануть программу не удастся, — отмечает Кристина Джумаева. — Достоверность результатов гарантирует специальный инструмент. Даже если человек устал или расстроен, OwnTalents это поймет и предложит ответить на вопросы позже».





Полученную с помощью тестирования информацию можно использовать для формирования кадрового резерва, оценки текущего персонала компании. Разработчики гарантируют конфиденциальность и безопасность данных, непрерывную экспертную и IT-поддержку. В дальнейшем планируется сотрудничать не только с работодателями, но и непосредственно с соискателями. Скоро N 15 представит еще несколько интересных продуктов, в том числе систему по оценке удовлетворенности персонала.

«Мы помогаем отбирать лучших для сильных команд и ставим цель стать первым национальным брендом по оценке и развитию трудового потенциала на рынке СНГ», — резюмирует руководитель N 15.





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