Сингапурский финансист и общественный деятель Филлип Тан назначен послом Узбекистана по MICE-туризму (Meetings, Incentives, Conferences, Events) в Сингапуре. Соответствующий сертификат финансисту 5 августа вручил посол Узбекистана в Сингапуре Кахрамон Шакиров.

Филлип Тан — финансовый директор группы компаний Citystate Capital Asia, председатель компаний Pegasus Travel Management и Kinetica. Он также возглавляет ряд общественных организаций в сфере бизнеса и туризма.

«Я очень признателен за такое доверие, оказанное мне правительством Узбекистана и Комитетом по развитию туризма, — сказал Тан во время церемонии. — Бизнес-круги Сингапура с интересом наблюдают за динамикой реформ, происходящих в Узбекистане, и я вижу большой потенциал делового сотрудничества между нашими странами, в частности, в сфере углубления инвестиций и торговли».