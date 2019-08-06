Центр пяти инициатив президента «Центр 5+» открылся на базе 3-го отдела внутренних дел УКД ОВД Юнусабадского района в Ташкенте в понедельник, передает корреспондент «Газеты.uz». Это первый подобный центр в Ташкенте. Инициатором его создания стало руководство ГУВД Ташкента и УКД ОВД Юнусабадского района.

В центре дети могут заниматься шахматами, изобразительным искусством, робототехникой, музыкой и спортом, освоить компьютер. Центр предлагает уроки кулинарии и рукоделия, в нем также есть библиотека.





Занятия будут бесплатно проводить волонтеры — студенты вузов и колледжей. По мере комплектации групп и в зависимости от возможностей волонтеров будет определяться время проведения занятий. В центре могут одновременно заниматься 300 детей, проживающих на территории 3-го сектора Юнусабадского района.





На территории центра построено футбольное поле и установлены столы для настольного тенниса. Летом занятия будут проводить в беседках — для каждой инициативы предусмотрено по одной. В холодное время года дети смогут заниматься в здании.

Идет подготовка к запуску швейного цеха в подвале здания. На производстве одновременно смогут работать 30 женщин. Цех планируется открыть 1 сентября.





Здание и прилегающая территория принадлежат Ташкентскому профессиональному колледжу туризма. Первые два этажа переданы штабу 3-го сектора Юнусабадского района, 3-му отделу ОВД Юнусабадского района и Центру пяти инициатив президента «Центр 5+». На 3−4 этажах корпуса размещено общежитие колледжа.





К 3-му сектору относятся 15 махаллей Юнусабадского района. Подробности можно уточнить по телефону: (+99871) 231−21−56.

Идею создания центров пяти инициатив Шавкат Мирзиёев озвучил на совещании с участием хокимов и актива Сырдарьинской области и районов, руководителей министерств и ведомств в феврале.