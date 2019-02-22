Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 февраля провел в Гулистане совещание с участием хокимов и актива Сырдарьинской области и районов, руководителей министерств и ведомств. «Газета.uz» приводит основные тезисы выступления главы государства, показанного по телеканалу «Узбекистан 24».

Призыв к рефлексии

«Есть единственный критерий. Критерий труда. Страна, область, район, организация, которые не трудятся, никогда не достигнут результата. Это естественно. Для создания достойных условий жизни завтра мы определили большие цели. Цель нашего сегодняшнего мероприятия — дать оценку себе, в первую очередь. Служил ли я достойно в течение года своей семье, на предприятии, во дворе, в махалле, в районе, поднял ли успеваемость на более высокий уровень, достиг ли результатов в работе, стал ли больше работать над собой, читаю ли книги, повышаю ли грамотность, выучил ли новый язык, осваиваю ли информационные технологии? Эти вопросы должны мучить каждого из нас», — сказал он.

Результат и вера в первые шаги

«Конечно, будет неправильно, если мы скажем, что актив, руководители, депутаты Сырдарьинской области не сделали изменений за этот год. Много изменений, ситуация меняется, среда меняется, люди начинают верить в первые шаги, у людей из отдаленных районов меняется мировоззрение. Результат нужен сегодня, люди должны почувствовать это сейчас».

Достойные условия

«Смотрю в глаза предпринимателей, молодежи Сырдарьинской области и верю, что если мы как страна создадим подходящие условия, законы, постановления, справедливость, правду, искореним коррупцию и, работая честно, станем для них примером, Сырдарья станет абсолютно другой. Мое желание — развивать промышленность Сырдарьи. Критерий — выгода. На чем она основана? — на доходе. В каждой семье — доход, на каждом предприятии — выгода. По расчетам за последние 27−30 лет Сырдарья значительно отстает от других районов. Мы должны очень много работать, чтобы достичь результатов».





Планы развития

В районах области практически не развиты промышленность и сфера услуг. Разработана программа на 2019−2020 годы из 342 инвестиционных проектов на 17,2 трлн сумов (2 млрд долларов), из которых 892 млн долларов — прямые иностранные инвестиции. В результате реализации проектов ожидается создание 20900 рабочих мест.

Президент отметил, что необходимо повторно освоить 19 тысяч га земельных площадей, которые были выведены из пользования из-за многолетнего несоблюдения агротехнических требований к вспашке и выхода из строя системы ирригации и мелиорации.

Кроме того, отмечена необходимость создания действенной системы по эффективному использованию приусадебных участков. По данным, озвученным в программе, в области не задействованы 2640 га земли и 22% приусадебных участков, которые должны быть использованы для создания теплиц, посадки фруктовых деревьев, овощей, развития птицеводства, кролиководство и других направлений.

Шавкат Мирзиёев поручил руководителям министерств и ведомств снизить себестоимость возводимых жилых домов путем производства местных строительных материалов.

На выполнение работ по обеспечению доступа Сырьдарьинской области к чистой питьевой воде будет выделено 200 млрд сумов. Ситуация с питьевой водой будет улучшена в Баяутском, Мирзаабадском, Акалтынском и Хавастском районах.

Охват детей дошкольным образованиям планировалось увеличить с 42% до 58%, но этого недостаточно, сказал президент. Он поручил увеличить показатель до 70% путем привлечения частного бизнеса к строительству дошкольных образовательных учреждений.

Президентская инициатива №1

«Для обеспечения женщин работой в каждом районе с большим числом трудовых ресурсов и сравнительно тяжелыми условиями будут созданы 32 цеха — по 4 в каждом селе. В Мирзачульском районе (Джизакская область — ред.) мы создали такой цех „Мирзачул тикувчилик мажмуаси“. Я сам посетил, мне понравилось. И зданием обеспечат, и оборудованием, и сырьем».

Инициатива №2

«Охват молодежи спортом. По моим расчетам, есть 230 тысяч молодых людей. Министерство спорта возьмет 20 тысяч и будет ответственным за них. Где необходимо, мы построим закрытые спортивные комплексы из сэндвич-панелей. Сейчас я видел проекты трех комплексов, выделим деньги Национального банка и построим, где надо. Дети будут заниматься спортом, а не гулять на улице. Спортсмены, которые когда-то стали чемпионами, сейчас ходят без работы. Я отдам спортивный комплекс на их имя на основе государственно-частного партнерство, заочно обучу их, и этот спортсмен 24 часа будет отвечать за порядок в комплексе и вовлекать детей в разные виды спорта. Это станет „опытом Сырдарьи“, мы распространим его по всей республике».

Инициатива №3





«Выработать привычку широкого пользования компьютерными технологиями. Дети сидят где-то в подвалах (игротеках). Это мы свернем, государство само будет обучать этому в классах. Как понять, что в наше время в школах нет интернета? Из 301 школ в 7 работает интернет. Что мы можем у них спрашивать завтра? В каждую школу мы проведем интернет. Главная цель третьей инициативы — вовлечение 20% детей в [компьютерные классы]. Вместо того, чтобы где-то ходить, пусть один ребенок будет заниматься спортом, другой — компьютерами. Рядом с нами, под надзором школы».

Инициатива №4

«Разработка системы по выявлению навыков учащихся в музыке, живописи, литературе, театре и других направлениях искусства. Будет правильно сказать, что „внизу“ нет культуры. Мы создали музыкальную школу, стоял открытым вопрос, кто будет преподавать в этой школе. Поэтому я поручил привлечь народных и заслуженных артистов, увеличить им зарплату в два-три раза и назначить их директорами школ. В моем детстве нас обучали музыке, ходить в театры, а сейчас этого нет, все для „галочки“».

"Знаете, для меня на первом месте духовность, а не экономика. Где просвещение против невежества? Какое просвещение мы даем? Люди спрашивают, что им делать вечером, куда идти. Если нет музыки, книг, спорта. Куда идти? Если нет для девушек работы. Что нужно делать? Будем ждать, пока с неба само упадет? Мы должны их убедить, заверить, вовлекать, вести за собой — это нелегкая задача. Мы приступаем к самой сложной задаче".

Инициатива №5

«Повышение культуры населения, особенно молодежи, повышение интереса к чтению книг. Открыто говоря, все мы читаем книги. Сложно читать большие книги. Если книга состоит из 70 страниц, то мы должны сделать маленькие книжки из 7 страниц с изложением самого важного, главной сути книги. Если это заинтересует молодых ли, взрослых ли, пусть дальше читают полную версию. Почему? Мы сильно отдалились от книг. Вы сами видите, как мы даем машины тем, кто читает книги. Это всего лишь 10% молодежи, 90% еще не читают. Если три-четыре года не будем этим заниматься, то дети уже не вернутся к книгам. Ситуация станет еще более сложной. Компьютер — это не книга. Книга — это сокровище, которое годами останется в сознании людей как богатство. Те, кто не читают книги, завтра не достигнут своих целей».

Президент предложил открыть в Гулистане школу изобразительного искусства имени народного поэта Узбекистана Халимы Худайбердиевой и установить памятник в ее честь.

Уверенный руководитель





«Как руководители мы должны заставлять себя прилагать усилия, тогда будет результат. Будет правдой сказать, что руководителя, который не может выступить с инициативой, повлечь за собой людей, нельзя назвать патриотом, он приносит только вред. Сырдарья не должна быть в таких условиях, как сейчас. Сырдарья должна измениться. Для этого есть все основания, все условия, только вы должны проснуться и захотеть этого. Если будет работать неуверенный в себе руководитель, он будет приносить только вред. Руководители четырех секторов каждого района должны проснуться. Я вам верю, народ верит мне. Знайте это, на наших плечах большая ответственность. Это не мелкие проблемы. Время скоротечно, вот уже два года вместе работаем. Сырдарья должна измениться. Назад пути нет. Люди больше не будут верить. С какими мечтами они живут… Реформа означает, что мы должны сами измениться для начала».

«Рентген» Сырдарьи

«Я привез сюда всех руководителей, которых смог. Мы вместе сделали „рентген“ всей Сырдарьи. Мы знаем, что надо делать. Но если вы будете просто зрителями, этих вещей не будет. Если представить, что все эти проекты будут реализованы, Сырдарья ведь изменится? Изменится. Вот построили 30 пятиэтажных домов. За 30 лет мы построили хотя бы три дома? Не построили. Можно же, оказывается. Если у людей не будет условий, жилья, работы, им ничего не нужно. Если есть вера, то будет движение. Если есть движение, то будет результат. Если есть результат, то изменится наша жизнь. Судьба Сырдарьи в ваших руках. Если мы сможем все это реализовать, то не будет области, равной Сырдарье».

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