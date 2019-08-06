На полигоне «Фориш» в Джизакской области Узбекистана 4−17 августа впервые проходит военно-медицинская эстафета в рамках Армейских международных игр АрМИ-2019. По итогам первого этапа состязаний лидируют специалисты военной медицины Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В соревновании участвуют представители Армении, Анголы, Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, России, Зимбабве, Казахстана, Мьянмы, Таджикистана и Узбекистана.

На первом этапе соревнования мужские и женские команды стреляли из штатного оружия. Водители, средний и младший медицинский персонал упражнялись в стрельбе из автомата Калашникова, врачебный — из пистолета Макарова. Расстояние до мишеней составляло 50 м для пистолета, 100 м — для автомата. Каждый участник выполнил по три серии стрельбы: одна — пробная и две — зачетные.

Бобожон Элмурадов (Узбекистан) занял первое место в индивидуальном первенстве по стрельбе из пистолета, набрав 183 балла. На втором месте оказался Нуржан Капезов (Казахстан, 169 баллов), Роман Корбан (Беларусь, 141 балл) занял третье место.

Среди женщин первой оказалась Лариса Холматова (Узбекистан), которая набрала 145 баллов. На втором месте специалист Акбопе Танатарова (Казахстан, 135 баллов), Светлана Черкашина (Беларусь, 107 баллов) — на третьем.

В соревновании по стрельбе из автомата первое место среди мужчин занял Хокимбек Мадаминжонов (Узбекистан, 191 балл), второе — Бексултан Токтар (Казахстан, 187 баллов), третье — Шохрух Ибрагимов (Узбекистан, 186 баллов). Среди женщин первое место заняла Ойдин Убайдуллахужаева (Узбекистан, 185 баллов), второй оказалась Хтар Тет (Мьянма, 182 балла), на третьем месте расположилась Саидахон Абдумуминова (Узбекистан, 181 балл).

По итогам первого этапа конкурса среди специалистов медицины мужская (377 баллов) и женская (366 баллов) команды Узбекистана заняли первое место. На втором месте мужская команда Казахстана и женская Мьянмы, на третьем — мужчины из России и женщины из Казахстана.

Военные Узбекистан дебютировали на АрМИ-2017 и удостоились пяти призовых мест. Военные команды Узбекистана заняли второе место в конкурсе «Мастер-оружейник», третьи места в конкурсах «Безопасный маршрут» «Отличники войсковой разведки» и «Дорожный патруль», а также получили приз зрительских симпатий кинологического конкурса «Верный друг».

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