Пять призовых мест завоевали военные Узбекистана на АрМИ-2017 (+фото)

Военные команды Узбекистана заняли второе место в конкурсе «Мастер-оружейник» и третьи места в конкурсах «Отличники войсковой разведки» и «Дорожный патруль» на Армейских международных играх. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Соревнования проходили с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая. Как сообщалось ранее, представители Минобороны, выступая на АрМИ, завоевали призовые места также в инженерном и кинологическом состязаниях. Таким образом, по итогам дебюта на АрМИ-2017 военные Узбекистана удостоились пяти призовых мест.

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