4 августа в 18:30 на 299-м км автомагистрали A-380 на территории Джандарского района Бухарской области опрокинулся пассажирский автобус Van Hool (госномер — KZ 545 АРV13) казахстанской компании «Юг Транс Лайн», сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Автобус направлялся по маршруту «Алматы-Нукус». Водитель, гражданин Казахстана (1978 г. р.), потерял управление по неизвестным причинам, говорится в сообщении.

В результате ДТП один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным пресс-службы Министерства транспорта, пострадавшие получили первую медицинскую и психологическую помощь. Для доставки остальных пассажиров до места назначения был предоставлен отдельный автобус.