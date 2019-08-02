В июле зарегистрировано снижение среднего уровня цен на потребительском рынке, дефляция за месяц составила 0,4%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике. Цены на товары снизились на 0,6%, в том числе на продовольственные товары — на 1,3%. Непродовольственные товары стали дороже за месяц на 0,4%, услуги — на 0,2%.

В целом за январь-июль товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 5,2%. Относительно июля 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе повысился на 13,5%.

За полугодие продовольственные товары прибавили в цене на 4,6%, непродовольственные товары — на 5,7%, услуги — на 5,6%. В годовом выражении (июль 2019 года по отношению к июлю 2018 года) продовольственные товары стали дороже на 17,4%, непродовольственные товары — на 9,5%, услуги — на 12,7%.

Из продовольственных товаров значительнее всего в июле подорожали безалкогольные напитки (3%) и мясная продукция (2,8%). Более всего за месяц снизились цены на арбузы (34,3%), виноград (32,7%), груши (29,3%), помидоры (19,4%), белокочанную капусту (16%) и дыни (14,5%). На фоне этого зарегистрирован рост цен на чеснок (7,4%), лук (5,7%), свежие огурцы (4,6%) и цитрусовые (2,2%).

С начала года молочная продукция подорожала на 10,3%, алкогольная — на 8,9%, мясная — на 8,1%, безалкогольные напитки — на 7,2%, хлебопродукты — на 5,9%, сахар, чай и другие продукты — на 5,4%. Цены в общественном питании выросли за это время на 11,5%. Снижение цен отмечено только на яйца, которые за семь месяцев стали дешевле на 8,9%, и плодоовощную продукцию, где цены снизились на 3,9%.

Рис стал дороже с начала года на 11,7%, пшеничная мука — на 3,9%. Говядина и баранина за этот период подорожали примерно в равной мере: говядина (кроме бескостного мяса) — на 8,5%, бескостная говядина — на 8,3%, баранина — на 8,2%.

В июле цены на молоко были стабильными, а в целом за январь-июль оно стало дороже на 12,7%. Сахар подорожал с начала года на 3,8%.

Из основных групп непродовольственных товаров в июле существеннее всего повысились цены на горючее для автомобилей — на 2,5% (в том числе пропан — на 19,1%), ткани и пряжу — на 0,8% и культтовары — на 0,5%.

Из других групп в значительной мере подорожали печатная продукция (19,5%), средства связи (11,3%), моющие и чистящие средства (11,2%), основные бытовые товары и электроприборы (9,4%), сельскохозяйственный инвентарь (7,3%).

Среди платных услуг населению рост тарифов за месяц зарегистрирован на услуги бытового характера — на 0,8%, услуги учреждений культуры и в сфере спорта — на 0,5%, медицинские — на 0,3%, услуги по отдыху и в сфере образования — на 0,2%, а также пассажирского транспорта — на 0,1%.

Из бытовых услуг ощутимее всего за месяц подорожали услуги прачечных (2%), проката (1,3%), парикмахерских и косметологов, фотосалонов (1,2%), по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (1,1%).

Лидерство по росту цен относительно конца прошлого года продолжают удерживать услуги дошкольных образовательных учреждений (20,5%). Кроме этого, существенно подорожали услуги бытового характера (11%) и по отдыху (9,8%).