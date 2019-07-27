Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов потребовал от всех местных хокимиятов прекратить нарушать права граждан, включая право собственности. Об этом он заявил в субботу на заседании по итогам работы органов юстиции в первом полугодии, сообщила «Газете.uz» пресс-служба Минюста.

Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, сносы жилых и нежилых объектов не всегда происходят в рамках действующего законодательства, что приводит к увеличению недовольства граждан и снижению доверия населения к власти, отметил глава министерства.

В рамках акции по приему и рассмотрению онлайн-обращений в сфере соблюдения прав граждан на недвижимое имущество, которую Минюст провел в мае-июне, выявлено 874 случая нарушения законодательства. Органы юстиции внесли в соответствующие организации 236 представлений, 100 предупреждений. В суды внесено 360 исковых заявлений на 30,3 млрд сумов.

«Эти результаты — лишь капля в море. Работники системы юстиции должны понять всю серьезность данного вопроса, понять, что принятие мер против нарушения законодательства в данной сфере является нашей первоочередной задачей», — сказал Русланбек Давлетов.

«В мире нет ни одного экономически развитого государства, в котором бы не обеспечивалась неприкосновенность собственности. Неприкосновенность собственности — одна из высших норм, закрепленных в нашем законодательстве, и все отношения полностью урегулированы. Однако на практике чиновники забывают об этих правилах и порядках. В результате верховенству закона в жилищных вопросах нанесен серьезный урон», — отметил министр.

«Что это значит? Бросать людей на улице, разрушив их жилье и не выплатив компенсации, — варварство, — подчеркнул глава Минюста. — Это неправильно как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения общечеловеческих ценностей. Это не соответствует и международным документам, к которым присоединился и признал Узбекистан».

Министр отметил, что перестройка городов и снос ветхих сооружений — это естественный процесс, однако осуществлять строительство или благоустройство путем нарушения прав человека и закона недопустимо.

«В этой связи первостепенная задача органов юстиции, нас, — предотвращение нарушений законодательства. Каждый работник должен сердцем прочувствовать, насколько серьезной является проблема сноса жилья, то есть представить на месте этих людей себя, своих детей, больше ничего не надо», — сказал он.