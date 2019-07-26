Президент Шавкат Мирзиёев 26 июля провел совещание в Самаркандском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны отметил, что главная цель нынешней поездки в область — развитие туризма, расширение предпринимательства и перерабатываемой промышленности. Он отметил, что необходимо превратить Самарканд в туристический хаб и дал соответствующие указания заместителю премьер-министра и хокиму области.

Президент подчеркнул, что следует изменить деловой климат в регионе и создать все условия для предпринимателей, работая по системе, которая была определена ранее на видеоселекторном совещании.