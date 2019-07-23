Высшая школа дипломатии при УМЭД МИД Республики Узбекистан объявляет о приеме документов на программу MBA (Master of Business Administration). Программа MBА Высшей школы дипломатии фокусируется на специальности «Международный бизнес менеджмент: стратегия и практика», которая интегрирована в современные инновационные учебные модели развития деловой политики, стратегии ведения и планирования бизнеса. Программа нацелена на комплексное овладение новыми знаниями в сфере корпоративных технологий управления, финансовых и инвестиционных рынков, маркетинга, организации и управления информационными системами, брендинга, бизнес-аналитики и информатики, международного права, HR-менеджмента.

Учебные модули основаны на передовых методах исследования международных рынков и управления бизнесом: количественных (Quantitative methods), решения ситуативных задач (Situation & problem solving), интерпретации данных (Data interpretation), множественного выбора (Multiple choice), аналитического письма (Analytical writing) и других.

В рамках программы слушателям будут предложены специальные проекты:

«Школа лидерства» — сосредоточена на развитии таких компетенций и делового потенциала, как ведение переговоров, принятие решений, командная работа, навыки публичного выступления, коммуникации и презентации, создание и поддержание высокого уровня бизнес-нетворкинга, формирование у слушателей основ стратегического мышления и управления, понимание основ коворкинга и оптимизации развития бизнес-моделей;

сосредоточена на развитии таких компетенций и делового потенциала, как ведение переговоров, принятие решений, командная работа, навыки публичного выступления, коммуникации и презентации, создание и поддержание высокого уровня бизнес-нетворкинга, формирование у слушателей основ стратегического мышления и управления, понимание основ коворкинга и оптимизации развития бизнес-моделей; «Международный нефтегазовый бизнес» на широком изучении основ энергетической политики и безопасности на глобальном, региональном и национальным уровнях, овладении и применении количественных и качественных методов анализа.





Форма обучения

Обучение проводится без отрыва от производства длительностью два года или четыре семестра, затем — защита аттестационного проекта.

Международный стандарт количества аудиторных часов по программе МВА составляет 400 календарных часов (535 академических часов). Минимальное общее количество часов по программе составляет 1,6 тысячу академических часов индивидуальной работы.

Стоимость обучения: 32 440 790 сумов в год.

Требования для поступления на программу МВА:

наличие степени бакалавра или ее эквивалента;

опыт работы не менее двух лет;

международный сертификат на знание английского или любого другого иностранного языка:

IELTS — не менее 6 баллов по каждому компоненту;

TOEFL — не менее 220 CBT.

Процесс отбора на программу MBA:

регистрация;

копия диплома бакалавра;

не менее двух рекомендательных писем;

IQ-тест;

мотивационное письмо;

эссе на заданную тему;

собеседование.

Документы будут приниматься до 10 августа включительно.

MBA Высшей школы дипломатии — надежный трамплин для будущего карьерного роста и профессионального успеха в международном бизнесе.

Телефоны: (+998) 99−851−20−31, (+998) 71−267−08−30, (+998) 71−268−31−13

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, пр. Мустакиллик, 54

Сайт: uwed.uz

E-mail: odm@uwed.uz

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