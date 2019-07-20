Проект закона о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представлен на общественное обсуждение. Документ подготовлен Министерством народного образования при сотрудничестве с Национальным центром Узбекистана по правам человека. Обсуждение продлится до 5 августа.

«Ежегодно более 400 выпускников завершают пребывание в домах „Мехрибонлик“, из которых только 60 человек продолжают образование в высших учебных заведениях. До конца не решены вопросы предоставления жилья и восстановления права на жилье детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении МНО.

«Принятие законопроекта позволит консолидировать в одном акте все аспекты социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повысить их юридическую значимость, так как в действующем законодательстве данные нормы содержатся в различных подзаконных актах», — подчеркнули в МНО.

В соответствии с проектом закона, государство гарантирует защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и насилия.

Документ перечисляет полномочия органов государственной власти на местах, гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование, медицинское обслуживание, труд, получении других социальных услуг.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники специализированных учебно-воспитательных учреждений, находившиеся на полном государственном обеспечении, либо освобожденные из учреждений по исполнению наказания, а также другие категории социально уязвимых детей, имеют право на жилую площадь, на которой они проживали ранее, или на получение жилья, говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что если международным договором Узбекистана установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством страны о гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то применяются правила международного договора.