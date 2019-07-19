Компания «Узбекистон темир йуллари» и китайский консорциум CNTIC-CRRC DLOCO подписали контракт на приобретение Узбекистаном 24 электровозов — 16 грузовых и 8 грузопассажирских. Локомотивы приобретены в рамках постановления Кабинета Министров от 15 июля, сообщила пресс-служба компании.

Общая стоимость проекта составляет 226,14 млн долларов, из них 170 млн в виде займа предоставил Азиатский банк развития. Вклад Узбекистана составляет 56,14 млн долларов, в том числе 45,06 млн долларов в виде налоговых и таможенных льгот, а также 11,08 млн долларов собственных средств «Узбекистон темир йуллари».

Локомотивы предназначены для пассажиро- и грузоперевозок, в том числе тяжелых, способных перевозить грузы и в горных условиях.

Технологии новых локомотивов позволят сократить расход электроэнергии. Электровозы отвечают международным требованиям по экологической безопасности, они оснащены асинхронными тяговыми двигателями, говорится в сообщении.

Развитие электрификации дорог Узбекистана позволит повысить пропускную способность железной дороги, сократить время доставки грузов и пассажиров, обеспечить безопасность движения поездов, снизить эксплуатационные расходы и улучшить экологическую обстановку в регионе, отметила пресс-служба компании.

Сейчас в локомотивном парке «Узбекистон темир йуллари» обновлено более 50% имеющихся локомотивов.