Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем на сумму 170 млн долларов для улучшения локомотивного парка Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

На эти средства планируется закупить 24 «ультрасовременных электрических локомотива».

Новые локомотивы, как ожидается, позволят повысить эффективность железнодорожной системы, предлагая более чистые, надежные и эффективные услуги пассажирских и грузовых перевозок, отмечает пресс-служба.

Из 24 электровозов 16 оптимизированы для грузовых поездов и 8 для пассажирских поездов. Эти локомотивы помогут сократить выбросы парниковых газов на 900 тысяч тонн в год, а также уменьшить загрязнение воздуха на местном уровне.

Локомотивное депо «Узбекистан» в Ташкенте также будет модернизировано, чтобы эффективно обслуживать потребности нового подвижного парка. Компания «Узбекистон темир йуллари», отмечает пресс-служба АБР, реализует долгосрочную стратегию развития, чтобы подготовиться к транспортным потребностям страны.

Общая стоимость проекта составляет 218,3 млн долларов, при этом правительство Узбекистана предоставляет 48,3 млн долларов. Ожидается, что проект будет завершен к июню 2025 года.