Первый IT-парк в Узбекистане откроется 24 июля, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, являющегося учредителем парка. Он расположится в Мирзо-Улугбекском районе, на территории школы имени Аль-Хорезми рядом с Университета Инха в Ташкенте.

IT-парк будет проводить программы инкубации и акселерации для стартапов в сфере финансовых, медицинских и агротехнологий, а также электронного правительства, электронной коммерции, интернета вещей и онлайн-обучения.

На данный момент прием заявок на программы инкубации и акселерации завершен. Из 103 аппликантов, подавших заявки, 41% были поданы на программу акселерации (42 заявки), 59% — на программу инкубации (61 заявка). Самому молодому стартаперу — 16 лет, самому старшему — 67.

В процентном соотношении 51% аппликантов от 16 до 25 лет, 31% — от 26 до 35 и 18% — от 36 и выше. Наиболее популярными IT-областями стали электронная коммерция — 54%, онлайн-обучение — 13% и интернет вещей — 12%.

Другие цели и задачи IT-парка:

предоставление резидентам инфраструктуры для работы, оказание им финансовых, маркетинговых, юридических и иных консалтинговых услуг, а также услуг по программам акселерации;

оказание поддержки, в том числе на основе венчурного финансирования, в реализации стартап-проектов, содействие начинающим и малым предприятиям в сфере информационных технологий в коммерциализации результатов работы;

содействие резидентам в привлечении инвесторов;

проведение мастер-классов и тренингов, а также конференций и семинаров в сфере информационных технологий.

На сегодня партнерами IT-парка являются: Software Technology Parks of India (Нью-Дели), Tech Nation (Лондон), международный технопарк IT-стартапов Astana Hub (Нур-Султан), компания «Эксадел» (Минск), IT-парки Москвы и Казани, Mirzo Ulugbek Innovation Center, Университет Инха в Ташкенте, Ташкентский университет информационных технологий, компания Business school humo campus, сеть коворкинг-центров GroundZero и конворкинг-центр C-SPACE.

Резиденты IT-парка, согласно указу президента Узбекистана от 30 июня 2017 года, освобождаются до 1 января 2028 года от:

уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа;

уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) за ввозимое оборудование и комплектующие, а также программное обеспечение, не производимые в Узбекистане.

Они также получат право выдавать заработную плату иностранным специалистам в иностранной валюте в пределах поступлений от экспорта в безналичной форме на международные карты, открытые за рубежом.

Кроме того, полученные до 1 января 2028 года доходы в виде оплаты труда работникам по трудовым договорам с резидентами технопарка облагаются налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5% и не включаются в объем совокупных годовых доходов физических лиц.