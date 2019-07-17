14 июля в Экопарке Ташкента состоялось официальное открытие первого круглосуточного супермаркета сети Makro.

Формат супермаркета — это концептуальный дизайн интерьера, новое решение в подаче и выкладке товаров, выгодные предложения, специально разработанные командой профессионалов. Новый супермаркет Makro имеет общую площадь в 737 кв. м, а размер торговой площади составляет 485 кв. м. Здесь располагается более чем 3,5 тысячи наименований товаров.





Помещение филиала создает благоприятную атмосферу для совершения покупок. Здесь впервые применена высота полки 1,4 м — ниже уровня глаз, что позволяет охватить весь периметр помещения и легко найти необходимый товар или отдел.

Использована функциональная и лаконичная система освещения, отвечающая европейским стандартам. Благодаря приятному для глаз свету, пребывание в магазине стало более располагающим к покупкам. Также плюсом является горизонтальная выкладка товаров, которая позволяет акцентировать внимание покупателей на линии нужных брендов и дает возможность ознакомиться с представленным ассортиментом.





Идея концепта отталкивается от привычного понимания супермаркета. К примеру, планировщики в новом магазине полностью отказались от традиционной витрины. Теперь покупателям не придется ждать, когда продавец взвесит и упакует товары на развес. В специальных контактных холодильниках расположены заранее расфасованные пищевые продукты: салаты, сыры, колбасы, мясные вырезки и так далее. Это значительно сэкономит время посетителей.





Постепенно Makro удается воплощать в жизнь одну из главных целей — поставлять покупателям товары известных, мировых брендов по наиболее выгодным ценам. Так, на полках нового филиала посетителей порадовал ассортимент новинок в сегменте премиум-класса.

Ценовая политика, сервис, круглосуточная работа филиала, удобная парковочная зона создадут комфортные условия для покупателей известной сети.





Команда Makro верит, что новый формат супермаркета полюбится покупателям и будет способствовать динамичному развитию сети.

Адрес: ул, Махтумкули, 80/1, Экопарк

Ориентир: напротив Римско-католического костела

На правах рекламы.