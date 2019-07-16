16 июля в 15:45 в Ташкенте и Ферганской долине ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился на территории Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана, граничащего с Узбекистаном.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 209 км от Ташкента, составила 4,5.

Сила подземных толчков в Ташкенте составила 2 балла, в Намангане (102 км от эпицентра) и Андижане — (119 км) — также 2 балла, в Фергане (55 км) — 3 балла.